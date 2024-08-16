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Похолодание ожидается в ряде регионов Казахстана в предстоящие выходные

Опубликовано:

Девушка стоит на мостике над прудом осенью
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В выходные в ряде регионов Казахстана ожидается значительное понижение температуры, особенно - в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части Казахстана синоптическую ситуацию продолжит формировать северо-западный циклон, сохраняя неустойчивую погоду.

Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, в северной половине возможно выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 17 и 19 августа на северо-западе, 18-19 августа – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

Температурный фон ожидается в пределах следующих значений:

  • на западе республики ночью +10...+20°С, днем повышение до +25...+33°С,
  • на северо-западе и севере страны ночью +8...+18°С, днем +15...+23°С,
  • в центре ночью +8...+18°С, днем +20...+28°С,
  • на востоке ночью +10...+18°С, днем ожидается понижение температуры от +25...+35°С до +18...+28°С,
  • на юге понижение температуры ночью от +18...+23°С до +13...+20°С, днем основной фон +28...+36 °С,
  • на юго-востоке понижение ночью от +20...+25°С до +13+20°С, днем от +28...+37 °С до +23...+30°С.

Напомним, сегодня синоптики рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане.

Сообщается, что теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.

Ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до -1...-7 градусов.

В октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149726-poholodanie-ozhidaetsya-v-ryade-regionov-kazahstana-v-predstoyashchie-vyhodnye/

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