Казахстанские студенты стали чаще бросать учебу: эксперты назвали причины

Почти 70 тыс. студентов в прошлом году бросили учебу в вузах, так и не получив диплом, сообщает "31 канал". Эксперты объяснили причины, которые вынуждают бросить учебу в университете.

По данным телеканала, за прошлый учебный год около 70 тыс. обучающихся покинули стены университетов и институтов. Так, большинство бросили учебу по собственному желанию, чуть свыше 13 тыс. перевелись в другие вузы. Также студенты уходят по причине неуспеваемости и финансовых проблем.

Общественники считают, что в университетах должны подходить индивидуально к каждому случаю. Однако одну из проблем возможно решить на законодательном уровне.

"Мое видение - на 4 года, на период обучения, чтобы была фиксированная плата. Так как стоимость обучения из года в год поднимается, зарплата не поднимается. Увы, студенту приходится параллельно работать, где-то он не успевает, и его отчисляют соответственно",- считает общественница Гульнар Умарова.

Наибольшая численность выбывших студентов зафиксирована на юге страны: лидирует Алматы, за ним Шымкент и Кызылординская область.

"Молодой человек может обрести новых друзей, если он смотрел на специальность не так серьезно, что не считал, что по этой специальности будет дальше развиваться, решает присоединиться к своим новым друзьям и поменять вуз.

Полагаю, что 27% с переводом на другое место обучения связано с этим", - считает председатель фонда "Esbol Qory" Жандос Актаев.

Аналитики отмечают, среди бросивших вузы почти 6 тысяч нарушителей учебной дисциплины, свыше одной тысячи человек были призваны в ряды Вооруженных сил и 350 студентов ушли по состоянию здоровья.

Ранее министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса прокомментировал стоимость обучения в вузах страны.

До этого мы писали материал о том, сколько стоит обучение в университетах Казахстана, прочитать его можно по данной ссылке. Тогда сообщалось, что за последние пять лет средняя стоимость обучения в университетах Казахстана выросла почти в два раза.

Также эксперты рассказывали, на сколько выросла стоимость высшего образования в Казахстане и других странах.