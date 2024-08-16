Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана

Сегодня, 16 августа, жителям Алматы и Астаны синоптики пообещали дождливую погоду. В Шымкенте будет ясно. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 36 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 8,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра - 6,2 м/с.