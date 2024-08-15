Еще один участок проспекта Туран перекроют на несколько дней в Астане
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В Астане в связи с ремонтом дорог до 19 августа перекроют еще один участок проспекта Туран - от улицы Сарайшык до Достык, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
О проведении ремонтных работ дорожного полотна по проспекту Туран в Астане пресс-служба акимата сообщает в Telegram-канале. Будет перекрыт участок от улицы Сарайшык до улицы Достык.
"В связи с этим с 16 по 19 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Схема перекрытого участка проспекта представлена ниже.
Напомним, ранее сообщалось, что в Астане в связи с заменой верхнего слоя асфальта будет частично перекрыт проспект Сарыарка.
Также до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.
До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.
Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).
До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149486-eshche-odin-uchastok-prospekta-turan-perekroyut-na-neskolko-dney-v-astane/