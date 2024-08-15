Еще один участок проспекта Туран перекроют на несколько дней в Астане

В Астане в связи с ремонтом дорог до 19 августа перекроют еще один участок проспекта Туран - от улицы Сарайшык до Достык, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

О проведении ремонтных работ дорожного полотна по проспекту Туран в Астане пресс-служба акимата сообщает в Telegram-канале. Будет перекрыт участок от улицы Сарайшык до улицы Достык.

"В связи с этим с 16 по 19 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка проспекта представлена ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане в связи с заменой верхнего слоя асфальта будет частично перекрыт проспект Сарыарка.

Также до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.