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Еще один участок проспекта Туран перекроют на несколько дней в Астане

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Ремонт дороги в Астане
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: instagram.com/jenis_qasymbek

В Астане в связи с ремонтом дорог до 19 августа перекроют еще один участок проспекта Туран - от улицы Сарайшык до Достык, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

О проведении ремонтных работ дорожного полотна по проспекту Туран в Астане пресс-служба акимата сообщает в Telegram-канале. Будет перекрыт участок от улицы Сарайшык до улицы Достык.

"В связи с этим с 16 по 19 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка проспекта представлена ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане в связи с заменой верхнего слоя асфальта будет частично перекрыт проспект Сарыарка.

Также до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149486-eshche-odin-uchastok-prospekta-turan-perekroyut-na-neskolko-dney-v-astane/

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