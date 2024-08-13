Один из крупных проспектов вновь частично перекроют в Астане

В Астане в связи с заменой верхнего слоя асфальта будет частично перекрыт проспект Сарыарка. Ограничения будут действовать до 16 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"По проспекту Сарыарка, на участке от ул. Шевченко до пр. Богенбай батыра, подрядной организацией в рамках устранения выявленных замечаний по асфальтобетонному покрытию за счет собственных средств проводятся работы по устранению и замене верхнего слоя дорожного покрытия. В связи с этим с 13 по 16 августа проспект Сарыарка на указанном участке будет перекрыт частично", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Работы, по данным акимата, будут проводиться поэтапно с частичным перекрытием. При этом перекрестки будут открыты.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка проспекта представлена ниже.

Сегодня стало известно, что участок между "Астана Арена" и велотреком "Сарыарка" перекроют на три дня в столице.

Сегодня также сообщалось, что до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.