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Одну из улиц Астаны перекроют на несколько дней из-за строительства LRT

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На три дня перекроют движение по одному из проспектов в Астане из-за строительства LRT - горожан предупредили об ограничениях, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

"Согласно плану производства работ по строительству LRT, с 16 августа 00:00 (в ночь с 15-го на 16-е) по 19 августа 06:00 по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак (согласно схеме)", - говорится в сообщении компании.

При этом остаются открытыми правоповоротные съезды в южном и северном направлениях.

Движение общественного транспорта будет перенаправлено на улицы Туркестан и Акмешит.

"Жителей города и автовладельцев просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты", - призвали астанчан.

Стоит отметить, что до 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148097-odnu-iz-ulic-astany-perekroyut-na-neskolko-dney-iz-za-stroitelstva-lrt/

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