Женис Касымбек заявил о нехватке учителей в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на августовском форуме педагогов города рассказал, как решается проблема дефицита учителей в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек сообщил, что каждый год акиматом Астаны выделяются 1000 грантов для подготовки учителей.

"На сегодня в вузах города обучаются 5 тыс. студентов. В целом до 2030 года нужно будет 10 тыс. педагогов", - сообщил он.

Отмечается, что конкурс на присуждение грантов проводится по всей стране с 2018 года. Проект направлен на устранение дефицита кадров.

Напомним, сегодня Женис Касымбек в кулуарах августовского форума педагогов также прокомментировал вопрос о рисках дефицита воды в городе.

"Этой проблемы на сегодняшний день не существует", - ответил аким столицы.

Кроме того, о дефиците мест в общежитиях в Астане сегодня заявил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.

"Решаются проблемы социальной поддержки студентов. Введены в эксплуатацию 13 общежитий на 2656 мест. Прирост заполняемости общежития составил 88%. Однако результаты анализа показывают, что проблема обеспечения общежитиями студентов в Астане по-прежнему актуальна - требуется еще 1291 койка", - заявил он.

О том, сколько будут получать учителя в РК в 2024 году, можно прочитать в нашем материале по данной ссылке.