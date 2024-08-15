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О дефиците мест в общежитиях в Астане заявил глава Минпросвещения

Опубликовано:

Общежитие
Общежитие. Иллюстративное фото: Unsplash

Глава Минпросвещения на августовском форуме учителей Астаны рассказал, какова ситуация с обучением и соцподдержкой студентов в колледжах, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев отметил, что в 2023 году обновлена материально-техническая база 75 колледжей, 25 из которых реализованы при поддержке бизнеса.

Начиная с сентября 2024 года, по его словам, стипендии студентам колледжей будут увеличены еще на 50%.

"Решаются проблемы социальной поддержки студентов. Введены в эксплуатацию 13 общежитий на 2656 мест. Прирост заполняемости общежития составил 88%. Однако результаты анализа показывают, что проблема обеспечения общежитиями студентов в Астане по-прежнему актуальна - требуется еще 1291 койка", - заявил он.

Напомним, в мае мы писали о том, как получить место в общежитии через онлайн-услуги в Казахстане. Все казахстанские студенты имеют право на место в общежитии. Но так как таких объектов мало, подать заявку следует заранее.

В феврале депутат нижней палаты парламента Нургуль Тау предложила идеи для решения проблемы нехватки мест в общежитиях и рассказала о посещении некоторых объектов, где проживают студенты.

Депутат считает, что вопрос дефицита общежитий также следует решать с помощью разработки и внедрения национальной программы — по аналогии с проектом "Комфортная школа". Кроме того, Нургуль Тау предлагает привлекать инвестиции от физических и юридических лиц по механизму краудфандинга с целью возмещения части затрат на строительство общежитий. При этом государство должно быть главным инвестором, чтобы осуществлять эффективный контроль за ценами на проживание.

Отметим, в мае сообщалось, что предприниматели планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году порядка 30 новых студенческих общежитий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149245-o-deficite-mest-v-obshchezhitiyah-v-astane-zayavil-glava-minprosveshcheniya/

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