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Шок-таблички появились в Актобе: в МЧС объяснили, зачем они нужны

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Шок-таблички в Актобе
Шок-таблички в Актобе. Фото: МЧС РК

В запрещенных для купания местах на реках Илек и Каргалы начали устанавливать таблички с шокирующими надписями: "Купание запрещено. Здесь утонул человек", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В официальном Telegram-канале МЧС РК сообщается, что таблички устанавливают на реальных местах трагедий: там, откуда доставали утопленников.

Таким образом МЧС обращает внимание населения на необходимость соблюдения правил безопасности.

"Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!" - предупреждают спасатели.

Шок-таблички в Актобе
Шок-таблички в Актобе. Фото: МЧС РК

Напомним, 12 августа тонущего мужчину спасли на побережье Каспийского моря в Мангистауской области - спасенный попал в больницу. Мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.

11 августа стало известно, что в горной реке в Алматинской области утонул мужчина. 63-летний мужчина отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка. Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло.

6 августа во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган работник одного из ТОО по неосторожности упал с моста в воду и утонул. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды. В этот же день семья из четырех человек утонула в Акмолинской области. Спастись астанчанам помешали сильный ветер и волны.

Как вести себя на водоемах?

Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.

  • не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
  • не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
  • не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
  • не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
  • не купайтесь сразу после приема пищи;
  • не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
  • не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
  • не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
  • не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
  • не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
  • не заплывайте далеко от берега;
  • не подавайте ложных сигналов тревоги.

Если Вы начали тонуть

  • сохраняйте спокойствие;
  • широко раскиньте руки и ноги;
  • не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;
  • загребайте воду под себя и плывите к берегу.

Если свела судорога

  • икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;ижение рукой в сторону и разожмите кулак;
  • икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
  • бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;

Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149126-shok-tablichki-poyavilis-v-aktobe-v-mchs-obyasnili-zachem-oni-nuzhny/

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