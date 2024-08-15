Шок-таблички появились в Актобе: в МЧС объяснили, зачем они нужны
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В запрещенных для купания местах на реках Илек и Каргалы начали устанавливать таблички с шокирующими надписями: "Купание запрещено. Здесь утонул человек", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
В официальном Telegram-канале МЧС РК сообщается, что таблички устанавливают на реальных местах трагедий: там, откуда доставали утопленников.
Таким образом МЧС обращает внимание населения на необходимость соблюдения правил безопасности.
"Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!" - предупреждают спасатели.
Напомним, 12 августа тонущего мужчину спасли на побережье Каспийского моря в Мангистауской области - спасенный попал в больницу. Мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.
11 августа стало известно, что в горной реке в Алматинской области утонул мужчина. 63-летний мужчина отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка. Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло.
6 августа во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган работник одного из ТОО по неосторожности упал с моста в воду и утонул. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды. В этот же день семья из четырех человек утонула в Акмолинской области. Спастись астанчанам помешали сильный ветер и волны.
Как вести себя на водоемах?
Как сообщается на портале "Электронного правительства", плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко.
- не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей;
- не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней;
- не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра;
- не купайтесь сразу после приема пищи;
- не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
- не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту;
- не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
- не заплывайте за знаки ограждения и буйки;
- не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;
- не заплывайте далеко от берега;
- не подавайте ложных сигналов тревоги.
Если Вы начали тонуть
- сохраняйте спокойствие;
- широко раскиньте руки и ноги;
- не выдыхайте полностью - в легких должен оставаться воздух;
- загребайте воду под себя и плывите к берегу.
Если свела судорога
- икроножную мышцу - обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;ижение рукой в сторону и разожмите кулак;
- икроножную мышцу – обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя;
- бедро - ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине;
Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149126-shok-tablichki-poyavilis-v-aktobe-v-mchs-obyasnili-zachem-oni-nuzhny/