Мужчина погиб во время отдыха с семьей и друзьями в ущелье в Алматинской области

В горной реке в Алматинской области утонул мужчина. Сюда он приехал отдыхать вместе с семьей и друзьями, передает NUR.KZ со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Каскеленском ущелье Карасайского района 63-летний мужчина отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка.

"Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло. Оперативная группа РОСО извлекла тело из воды на расстоянии 1 км от предположительного места падения и передала сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.

Спасатели призвали во время отдыха у горных рек соблюдать правила безопасности:

не заходите в воду;

не стойте на камнях;

держитесь подальше от края речки;

следите за детьми;

избегайте рек во время дождя;

не переоценивайте свои силы.

Напомним, недавно в Алматинской области мужчина вышел в горы в одиночку, а когда он вовремя не вышел на связь с родственниками, были вызваны спасатели. Оперативная группа обнаружила пропавшего без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера.