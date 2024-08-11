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Мужчина погиб во время отдыха с семьей и друзьями в ущелье в Алматинской области

Опубликовано:

Спасатель в Алматинской области
Работа спасателей. Кадр из видео: instagram.com/roso_kazakhstan

В горной реке в Алматинской области утонул мужчина. Сюда он приехал отдыхать вместе с семьей и друзьями, передает NUR.KZ со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Каскеленском ущелье Карасайского района 63-летний мужчина отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка.

"Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло. Оперативная группа РОСО извлекла тело из воды на расстоянии 1 км от предположительного места падения и передала сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.

Спасатели призвали во время отдыха у горных рек соблюдать правила безопасности:

  • не заходите в воду;
  • не стойте на камнях;
  • держитесь подальше от края речки;
  • следите за детьми;
  • избегайте рек во время дождя;
  • не переоценивайте свои силы.

Напомним, недавно в Алматинской области мужчина вышел в горы в одиночку, а когда он вовремя не вышел на связь с родственниками, были вызваны спасатели. Оперативная группа обнаружила пропавшего без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2147419-muzhchina-pogib-vo-vremya-otdyha-s-semey-i-druzyami-v-ushchele-v-almatinskoy-oblasti/

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