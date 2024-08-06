Рабочий утонул во время ремонта моста в Уральске
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В Уральске рабочий утонул во время ремонта моста, разрушенного во время паводка. 47-летний мужчина работал в одном из предприятий города, передает "Мой город".
Как сообщили изданию в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, сегодня во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган работник одного из ТОО по неосторожности упал с моста в воду и утонул.
47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды.
Местное издание отмечает, что во время паводка этой весной в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовался затор из льда.
Подвесной мост удерживал льдины и ветви деревьев, его пытались приподнять без демонтажа, для чего привлекли спецтехнику. В итоге мост остался, но был частично разрушен.
В мае мы писали, что рабочего насмерть придавило на известковом заводе в Уральске - по данному факту начато расследование, создана спецкомиссия.
В июле в Мангистауской области произошел несчастный случай - 31-летний работник погиб от удара током на рабочем месте. По факту смерти мужчины заведено уголовное дело.
Тогда же трагедия произошла в Астане - на строительном объекте погиб рабочий. По факту гибели начато досудебное расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2145408-rabochiy-utonul-vo-vremya-remonta-mosta-v-uralske/