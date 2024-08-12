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Визит полицейских к хореографу из Павлодара после танца на каблуках объяснили в ДП

Опубликовано:

Танцы в Павлодаре
Танцы в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В ДП Павлодарской области объяснили визит полицейских на работу к хореографу, который в рекламном ролике танцевал на каблуках в сопровождении девушек, передает NUR.KZ.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в отношении гражданина соседнего государства поступило заявление от жителя Павлодара. В соответствии с приказом №89 от 2014 года Генеральной прокуратуры РК каждое обращение граждан полиция обязана зарегистрировать и провести проверку.

"В данном случае заявление было зарегистрировано, для полноты сбора материала сотрудники полиции посетили по месту временного проживания гражданина РФ для получения письменного объяснения. Так как в поведении гражданина РФ противоправных действий не усмотрено, материал списан в номенклатурное дело", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее сообщалось, что хореограф из Павлодара станцевал на каблуках, что стало поводом для визита к нему полицейских.

По словам молодого человека, местный бар обратился к нему с просьбой снять рекламный ролик, в котором нужно было показать, что в заведении действует скидка на девичники. Он проработал сценарий и согласовал с заказчиком. По задумке он решил станцевать на каблуках в сопровождении 4 девушек. При этом парень подчеркнул, что намерений что-либо пропагандировать у него не было. Однако ему вручили повестку с требованием явиться в участковый пункт.

Также в Сети появилось видео исполняющих откровенный танец прямо в юрте девушек, причем - в камзолах. Как стало известно, снято оно было в Алматинской области. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147905-vizit-policeyskih-k-horeografu-iz-pavlodara-posle-tanca-na-kablukah-obyasnili-v-dp/

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