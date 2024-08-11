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Хореографа из Павлодара вызвали в полицию после танца на каблуках

Опубликовано:

Танцы в Павлодаре
Танцы. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Хореограф из Павлодара станцевал на каблуках для рекламы одного из местных баров, что стало поводом для визита к нему полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам парня, он занимается хореографией более 8 лет, а преподает танцы на протяжении 6 лет. Местный бар обратился к нему с просьбой снять рекламный ролик, в котором нужно было показать, что в заведении действует скидка на девичники.

Павлодарец проработал сценарий и согласовал с заказчиком. По задумке он решил станцевать на каблуках в сопровождении 4 девушек.

Готовый материал опубликовали на странице бара в Instagram, а после его продублировали в одном из пабликов. Там-то в комментариях люди и стали высказывать негативные мнения.

"Каждый видит в этом свое. Я вижу в этом только искусство. Я к танцам отношусь как к своей профессии. Я занимаюсь, очень много в это вкладываю, езжу на различные дорогостоящие тренинги и обучения не для того, чтобы как-то там...

Это реально сексуализируется. Многие думают, что те, кто танцует на каблуках, занимаются проституцией или эскортом. Но это только искусство, профессиональное направление, пластика, техника, музыкальность. У меня аудитория до 60 лет, то есть занимаются люди от 18 до 60 лет, они ходят для себя", - рассказал хореограф.

По словам молодого человека, одними комментариями в соцсетях не обошлось. 8 августа к нему позвонили из полиции и стали задавать вопросы, а после и вовсе наведались к нему на работу.

"Их было двое, один просто сидел, а второй меня спрашивал. Они не представились, я даже не знаю их имен. Они сказали, что мне нужно написать объяснительную по форме. Дали мне листок. Они уже знали все мои данные, мне диктовали. И в объяснительной сказали, чтобы я обязательно указал, что видео для бара было просто рекламным. Что я снимался просто как артист, что являюсь тренером по танцам, что преподаю танцы на каблуках и что в этом видео не было идеи пропагандировать ЛГБТ. Они на этом прям очень сильно акцентировали. Здесь действительно не было какой-либо пропаганды чего-либо, это был просто танец", - добавил хореограф.

Закончилась встреча тем, что парню вручили повестку с требованием явиться в участковый пункт полиции. Сотрудники указали, что в танце усматривается мелкое хулиганство и не исключено, что закончится дело административным протоколом.

Повестка
Повестка. Фото: предоставлена хореографом

На данный момент хореограф уже обзавелся адвокатом. Подчеркивает, что путать танцевальное искусство с пропагандой ЛГБТ не стоит. Кстати, среди его учеников только лишь девушки, а сам он при этом занимается не только направлением танцев на каблуках, но и другими.

Редакция NUR.KZ обратилась за официальным комментарием в ДП Павлодарской области.

Напомним, ране в Сети появилось видео исполняющих откровенный танец прямо в юрте девушек, причем - в камзолах. Ролик взбудоражил казахстанских пользователей. Глава Минкультуры и информации Аида Балаева заявила, что содержание видео противоречит ценностям и традициям казахского народа.

Поступок казахстанских танцоров жестко раскритиковал также депутат мажилиса Самат Мусабаев. Он призвал Генпрокуратуру и КНБ дать правовую оценку данному видеоролику и принять конкретные меры по нему.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Назначены экспертизы. Установлено, что ролик был снят в Карасайском районе Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147497-horeografa-iz-pavlodara-vyzvali-v-policiyu-posle-tanca-na-kablukah-video/

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