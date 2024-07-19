Откровенный танец в юрте: возбуждено уголовное дело, заявили в Генпрокуратуре

В КНБ и Генпрокуратуре высказались о скандальном ролике с провокационным танцем в юрте. Стало известно, что возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис парламента.

Депутаты на официальном сайте мажилиса обнародовали запрос касательно провокационного ролика, на котором несколько танцоров в камзолах исполняют провокационный танец в юрте. Напомним, что видео вызвало гнев у многих казахстанцев.

В Генпрокуратуре в ответ на депутатский запрос заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.

"Установлено, что видеоролик, указанный в депутатском запросе, был снят в Карасайском районе Алматинской области.

По данному факту 1 июля 2024 года Управлением полиции Карасайского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни").

Сегодня в рамках уголовного дела назначена соответствующая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По их результатам будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение по уголовному делу", - говорится в ответе главы Генпрокуратуры Берика Асылова.

Кроме того, свой ответ дал председатель КНБ Ермек Сагимбаев.

"Сообщаем, что основным признаком состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 174 УК РК, являются умышленные действия, направленные на разжигание розни.

Поскольку невозможно достоверно определить истинную направленность намерений его авторов на основе только одного видеоролика, невозможно дать объективную правовую оценку указанной нормы уголовного права.

В связи с указанной спецификой статьи 174 Уголовного кодекса и сложившейся судебно-следственной практикой по данной категории уголовных дел проведение судебной психолого-филологической экспертизы (исследование специалиста) с привлечением политологов позволит сделать определенные выводы", - гласит ответ.

Глава КНБ напомнил, что сейчас данную работу ведут в ДП Алматинской области.

Отметим, согласно части 1 статьи 174 УК РК, разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни наказывается:

штрафом в размере 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 7,3 млн до 25,8 млн тенге);

либо ограничением или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет.

Напомним, что ранее о нашумевшем ролике высказалась глава Минкультуры и информации Аида Балаева. По ее словам, содержание видео противоречит ценностям и традициям казахского народа.

Поступок казахстанских танцоров жестко раскритиковал также депутат мажилиса Самат Мусабаев. Он призвал Генпрокуратуру и КНБ дать правовую оценку данному видеоролику и принять конкретные меры по нему.