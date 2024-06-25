Актюбинские фермеры в отчаянии: в полях не хватает рабочих, а иностранцев выдворяют из страны

В Актобе фермеры заявили, что в полях не хватает рабочих, а чтобы принять иностранца, приходится сталкиваться с множеством трудностей и бюрократических препятствий, передает "Диапазон".

В Палату предпринимателей Актюбинской области с проблемой нехватки рабочих рук обратились фермеры. Многие из них уже в отчаянии и говорят, что откажутся работать с землей, если их проблему не решат на правительственном уровне.

По словам фермеров, местные не хотят работать в полях летом, а чтобы привлечь сезонных работников из Узбекистана нужно получить разрешение, а это много времени, сил и нервов. Ситуация доходит до абсурда: вместо работы в хозяйстве фермеры вынуждены часами и днями сидеть перед компьютером, чтобы правильно оформить иностранных работников.

На фоне этой ситуации появились и так называемые "помогайки", которые предлагают свои услуги по оформлению гастарбайтеров.

О наболевшем фермеры рассказали на совете по защите прав предпринимателей и противодействии коррупции. Представитель хозяйства по разведению племенного скота из Кобдинского района "Нур МТС" Нурсулу отметила, что 4 дня пыталась зарегистрировать через интернет сезонных работников, в итоге у нее ничего не получилось.

"Зимой у нас достаточно работников, мы им платим зарплату. А как только начинается сезон, местные работники разбегаются, у одного той, у другого свадьба. Когда у фермеров сезон работ, у местных работников - сезон отдыха. Поэтому мы вынуждены привлекать сезонных работников из числа иностранцев. С 15 июня начался сенокос, а работать некому, один тракторист не вернулся с тоя, другой уехал по путевке. А сенокос идет всего три месяца, за это время нужно корм собрать на 9 месяцев", - поделилась своей ситуацией представитель крестьянского хозяйства из Кобдинского района Нурсулу.

Женщина отметила, что заявку на привлечение иностранных рабочих надо подавать в октябре, а в это время еще неизвестно, сколько рабочих рук понадобится в июне следующего года.

"Я привлекла двух граждан Узбекистана, у них здесь никого нет, они не будут ходить по тоям, отвлекаться, а добросовестно будут трудиться до конца сезона. Как только они въехали на нашу территорию, я должна их сразу зарегистрировать через E-Qonaq. У меня на это ушло почти четыре дня. А далее их надо регистрировать как сезонных рабочих на другом сайте, и так переходить из одного интернет-ресурса на другой. То есть вместо того, чтобы работать в поле я должна сидеть за компьютером", - рассказала Нурсулу.

Предприниматель считает, что надо упросить правила регистрации сезонных работников, потому что проблема повторяется из года в год.

Похожая ситуация и у крестьянского хозяйства "Абылай". Его руководитель Кыдырбай Ксупов говорит, что если ничего не решится, то на следующий год перестанет заниматься овощеводством. На его 27 гектарах растут картофель, арбузы, помидоры, огурцы, кукуруза, перец. И на всем этом хозяйстве осталось три работника, двоих гастарбайтеров суд постановил выдворить.

"А у нас, чтобы зарегистрировать наемного работника-иностранца, до месяца уходит времени, а не 4 дня, как говорят в госорганах. Я подал заявку, чтобы в моем хозяйстве работали граждане Узбекистана, но получил отказ. Потом подал заявку второй раз, но за это время приехали из полиции, забрали двух узбеков, административный суд постановил выдворить их из страны. Хотя могли бы применить наказание в виде штрафа, я был согласен даже оплатить его. Сейчас полив идет, прополка, а у меня осталось три человека работать", - пояснил Кыдырбай Ксупов.

Фермеры. Фото: diapazon.kz

В палате предпринимателей отметили, что изучили документы об отказе в регистрации наемных работников из Узбекистана и пришли к выводу, что отказ этот преждевременный и необоснованный.

Интересные цифры на совете озвучили представители фермерского союза. Так, для всего Казахстана в качестве сезонных работников в сельском хозяйстве можно привлечь только 2 366 человек из числа иностранцев. Для Актюбинской области в крестьянские хозяйства можно привлекать по квоте только 210 иностранцев, хотя в регионе насчитывается более 10 тыс. фермерских хозяйств.

При этом для работы в так называемых "домашних хозяйствах" в страну ежегодно въезжает до 300 тыс. иностранцев, и специального разрешения от акимата им не нужно. Эти работники трудятся в частных домах, при этом один домовладелец имеет право содержать до 5 таких работников.

Фермеры готовят письмо правительству и президенту с предложением ввести новые правила, которые позволяли бы крестьянам привлекать иностранцев для работы на полях и фермах без получения специального разрешения.

"Существующие правила являются выдумкой "старого Казахстана", чтобы на виллах олигархов, богачей и крупных чиновников содержались тысячи иностранных поваров, садовников, гувернанток, охранников. Но эти 300 тысяч работников "домашних хозяйств" никакой пользы экономике Казахстана не приносят, а только улучшают домашний сервис владельцев вилл и коттеджей.

Просим вас дать необходимые поручения о распространения данного правила для всех сельхозпредприятий и фермеров, чтобы они также могли привлекать иностранную рабочую силу на полях и фермах без получения разрешения местных акиматов. На первом этапе рекомендуем квоту в 300 тыс. работников "домашних хозяйств" разделить на следующие пропорции: 100 тыс. человек - это работники домохозяйств, 200 тыс. - работники фермерских хозяйств и сельхозпредприятий", - говорится в письме.

Палата предпринимателей рекомендовала управлению координации занятости и соцпрограмм провести разъяснительную работу по правилам и условиям выдачи разрешений на привлечение иностранных сезонных работников.

"На площадке "Атамекена" организуем обучение, пригласим фермеров и совместно с управлением координации занятости проведем занятия, как правильно подавать заявку на привлечение иностранной рабочей силы. При необходимости и пять, и десять занятий проведем, в том числе и выездные.

По вопросу об увеличении квот мы ждем конкретных предложений фермерского центра и поднимем этот вопрос на уровне министерства и правительства", - рассказал заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей "Атамекен" Актюбинской области Руслан Куйшинов.

Ранее стало известно, что фермеры из Жамбылской области могут в этом году остаться без урожая из-за дефицита воды. В регионе уже шесть лет не могут закончить реконструкцию оросительной системы. По данным "Казводхоза", на модернизацию ирригационной системы направили свыше 9 млрд тенге.

В марте фермеры из Тараза вынуждены были бесплатно раздавать лук. Продать десятки тонн овоща не удалось, а выбрасывать для крестьян оказалось слишком дорого. В такой ситуации оказались десятки крестьян.