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Эзотерика

Урожай побило градом: абайские фермеры заявили, что не могут выплачивать кредиты

Опубликовано:

Арбузы на поле
Арбузы. Кадр из видео: КТК

Фермеры области Абай просят отсрочку по кредитам - по их словам, сгнил весь урожай. Аграрии весной потратили займы на высадку бахчевых, передает сайт телеканала КТК.

Небывалый град обрушился на село Шолпан две недели назад. Побитые арбузы и дыни начали гнить прямо на поле. Сами фермеры планировали только сейчас приступать к сбору урожая.

"Спелые арбузы ни на что не годятся. Нет смысла их собирать. Их никто не купит. Только скотину остается запустить. Я бросил это дело. Прошу помочь с покрытием кредита, потому что нам нечем платить. Все испорчено", - жалуется фермер Алмас Садуакасов.

Сообщается, что весной сельчане взяли кредиты и высадили десятки гектаров бахчевых. Град уничтожил все усилия, труды и прибыль - крестьяне обратились с просьбой об отсрочке.

Отмечается, по закону незастрахованным полям никакой компенсации не положено.

"Данные обращения будут рассмотрены и даны ответы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сегодня закон не предусматривает возмещения части ущерба, причиненного хозяйствам. Сейчас мы ведем переговоры с банком по поводу отсрочки на год. Тоже ждем ответа", - начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Урджарского района Ерзат Болатов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146068-urozhay-pobilo-gradom-abayskie-fermery-zayavili-chto-ne-mogut-vyplachivat-kredity/

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