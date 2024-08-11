Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жара до 35 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Солнце
Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 11 августа. В одном из мегаполисов будет до 35 градусов жары. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 6,1 м/с.

Напомним, 11 августа на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В ряде регионов ожидаются грозы, осадки и сохраняется пожароопасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147391-zhara-do-35-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жара до 35 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie