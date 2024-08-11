Жара до 35 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 11 августа. В одном из мегаполисов будет до 35 градусов жары. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 6,1 м/с.

Напомним, 11 августа на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В ряде регионов ожидаются грозы, осадки и сохраняется пожароопасность.