Дожди пообещали жителям мегаполисов Казахстана в субботу

Сегодня, 10 августа, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается дождь. Температура днем в южных мегаполисах поднимется до 33 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Во всех трех мегаполисах сегодня ожидается небольшой дождь.

В Алматы максимальная температура воздуха днем достигнет 33 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 5 м/с.

В Астане в дневное время суток температура повысится до 19 градусов, ночью же снизится до 13 градусов. Скорость ветра - 8,1 м/с.

В Шымкенте столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра - 6,1 м/с.