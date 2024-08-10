Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дожди пообещали жителям мегаполисов Казахстана в субботу

Опубликовано:

Женщина под зонтом возле дороги
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 10 августа, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается дождь. Температура днем в южных мегаполисах поднимется до 33 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Во всех трех мегаполисах сегодня ожидается небольшой дождь.

В Алматы максимальная температура воздуха днем достигнет 33 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 5 м/с.

В Астане в дневное время суток температура повысится до 19 градусов, ночью же снизится до 13 градусов. Скорость ветра - 8,1 м/с.

В Шымкенте столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра - 6,1 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147167-dozhdi-poobeshchali-zhitelyam-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Айбекова Сауле

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди пообещали жителям мегаполисов Казахстана в субботу

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie