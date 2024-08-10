Штормовое предупреждение из-за гроз и пожарной опасности объявили на большей части Казахстана

11 августа на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В ряде регионов ожидаются грозы, осадки, сохраняется пожароопасность, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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11 августа ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, возможен град. В горных районах области порывы могут достигать 17-22 м/с. На части региона - высокая пожарная опасность.

В этот же день на севере, востоке, центре Актюбинской области обещают грозу, град, шквал. Порывы ветра - 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность - в Атырауской области и в Атырау.

Грозу и ветер 15-20 м/с следует ожидать жителям области Жетісу и Мангистауской области. Там же объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

11 августа днем в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается пыльная буря. Порывы ветра могут достигать 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Она же сохраняется в Шымкенте и Туркестане.

Завтра на севере, востоке Карагандинской области прогнозируют грозу, днем - град. Ночью и утром на западе, севере области - туман.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области - гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области - туман.

На севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается гроза. На большей части региона сохранится чрезвычайная, на востоке области - высокая пожарная опасность.

Ночью по области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области - гроза, град, шквал и порывы ветра 23 м/с. Сохраняется пожарная опасность.

11 августа ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области обещают временами сильный дождь, грозу, ветер с порывами 23 м/с. В центре области - высокая пожарная опасность, на юге области она чрезвычайная.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

11 августа на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области обещают ветер 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность.