Ремонт продлится на одной из улиц в Алматы почти до конца недели

На участках улицы Момышулы в Алматы проведут средний ремонт. В связи с этим будут постепенно вводиться ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сразу на нескольких участках улицы Момышулы в Алматы введут ограничения.

С 23:00 10 августа до 11:00 12 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Рыскулова до мкр Дарабоз.

Объезд будет обеспечен по проспекту Рыскулова и по улицам: Ф. Онгарсыновой, Универсиадной, Монке Би и мкр Акбулак.

С 23:00 12 августа до 11:00 14 августа движение будет перекрыто на участке от мкр Дарабоз до улицы Монке би.

Объезд будет обеспечен по проспекту Рыскулова и по улицам : Ф. Онгарсыновой, Универсиадной, Монке би и мкр Акбулак.

С 23:00 14 августа до 11:00 16 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова.

Объезд будет обеспечен по улицам Талдыарал, Еспаева и К. Шарипова.

Напомним, что в Алматы до 13 августа перекрыт участок проспекта Ермека Серкебаева для реконструкции магистрального трубопровода.

Также до 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении. На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

А до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.