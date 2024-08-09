Из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы на 3 дня закроют проспект Серкебаева

До 13 августа в Алматы перекроют участок проспекта Ермека Серкебаева для реконструкции магистрального трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В акимате Алматы сообщили, что движение для автотранспорта по проспекту Ермека Серкебаева в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто от улицы Березовского до улицы Ескараева в обоих направлениях, с 6 часов 10 августа до 10 часов 13 августа.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции отрезка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью обозначенного уличного сегмента. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

"Реконструируемая теплотрасса общей протяженностью свыше 1 километра, введенная в эксплуатацию 48 лет назад (в 1976 году), обеспечивает передачу тепловой энергии от котельных 2 детским садам, 19 жилым и 39 прочим зданиям, расположенным в указанном секторе юга мегаполиса.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", - обратились к жителям и гостям города в акимате.

Ограничение движения по проспекту Серкебаева. Схема: акимат города Алматы

Сегодня мы писали, что в Алматы перекроют участки двух улиц - Утеген батыра и Каппарова в связи с ремонтом. Работы будут проводиться в ближайшие выходные.

Также до 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении. На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

Напомним, до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.