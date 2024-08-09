Две улицы частично перекроют в Алматы в эти выходные

В Алматы перекроют участки двух улиц - Утеген батыра и Каппарова в связи с ремонтом. Работы будут проводиться в ближайшие выходные, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Утеген батыр вводятся временные ограничения движения.

Так, с 23.00 9 августа до 11.00 11 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Жубанова до проспекта Абая.

Объехать участок можно будет в северном направлении по проспектам Абая, Алтынсарина и улице Жубанова. В южном направлении - по улице Жубанова, проспектам Алтынсарина и Абая.

Кроме того, с 23:00 9 августа до 06:00 10 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Жамакаева до медцентра Mediterra. Там тоже будет проводиться средний ремонт.

В акимате добавили, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

В горадминистрации попросили горожан заранее планировать свой маршрут.

Схема перекрытия улицы Утеген батыра: акимат Алматы

Схема перекрытия улицы Каппарова: акимат Алматы