Власти Китая могут повысить пенсионный возраст из-за старения населения

Власти Китая заявили о возможности повышения пенсионного возраста в стране, возмутив этим предложением представителей молодого поколения, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Участники главного съезда Коммунистической партии Китая обсудили, что стране необходимо развивать высокотехнологичную экономику. Одной из мер была названа необходимость повысить пенсионный возраст с учетом стремительного старения населения страны. Уточняется, что если стареющее население Китая будет массово выходить на пенсию, то страна может столкнуться с нехваткой рабочей силы.

Данное заявление вызвало возмущение среди китайской молодежи. Так, пользователи соцсети Weibo (китайский аналог X) утверждают, что молодые люди, наоборот, очень ждут, когда их взрослые коллеги уйдут на пенсию и освободят рабочие места. Молодежь не может устроиться на работу, поскольку компании предпочитают нанимать более опытных работников.

Поколенческий разрыв в отношении к пенсионному возрасту подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются политики. Пенсионный возраст в Китае является низким по меркам стран с развитой экономикой: 50 лет для женщин-рабочих, 55 лет для женщин-служащих и 60 лет для всех мужчин.

При этом Центр стратегических и международных исследований подсчитал, что коэффициент демографической нагрузки в Китае (соотношение числа людей в возрасте 65 лет и старше к числу людей в возрасте 15-64 лет) в прошлом году составил 21%, против 27% в США.

К 2050 году этот показатель может вырасти до 52% в Китае по сравнению с 39% в США, а к 2100 году он должен достичь 83% по сравнению с 55% в США.