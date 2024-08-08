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Военные самолеты сняли в небе над Астаной на видео

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Самолеты в небе над Астаной
Самолеты. Кадр из видео: t.me/chinovnik_kz

Военные самолеты были замечены в небе над Астаной - их сняли на видео. В Службе госохраны прокомментировали кадры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кадры опубликовали в Telegram-канале "Чиновник".

"В небе Астаны замечены два самолета фронтовой авиации, выполняющих задачу по обеспечению безопасности воздушного пространства над столицей", - написал автор.

В пресс-службе СГО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что это связано с обеспечением безопасности в связи с проведением общественно-политических мероприятий.

"Входит в общий комплекс по обеспечению безопасности", - добавили в СГО.

Также в ведомстве напомнили о том, что в связи с проведением общественно-политических мероприятий с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.

Напомним, ранее в ведомстве предупреждали, что в эти дни ограничения будут действовать преимущественно в районах "Есиль" (Южная объездная дорога, пр.Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, ул.Достык, Керей - Жанибек хандар), "Нура" (пр.Туран, Ұлы Дала) и "Алматы" (пр.Тәуелсіздік, ул.Ж.Нажимеденова, К.Аманжолова).

Отметим, что в настоящий момент в Астане с официальным визитом находится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Накануне Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту своего коллегу. Визит запланирован на 7-8 августа. В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Кроме того, по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146215-voennye-samolety-snyali-v-nebe-nad-astanoy-na-video/

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