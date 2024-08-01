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Служба госохраны предупредила об ограничениях движения на улицах Астаны

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Сотрудники СГО на посту
Сотрудники СГО. Иллюстративное фото: instagram.com/sgork_official

На некоторых улицах Астаны будут ограничивать движение транспорта и пешеходов в период с 7 по 10 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу госохраны.

Как уточнили в ведомстве, в связи с проведением общественно-политических мероприятий, в период с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.

Ограничения будут действовать преимущественно в районах "Есиль" (Южная объездная дорога, пр.Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, ул.Достык, Керей - Жанибек хандар), "Нура" (пр.Туран, Ұлы Дала) и "Алматы" (пр.Тәуелсіздік, ул.Ж.Нажимеденова, К.Аманжолова).

Кроме того, в рамках подготовки 3 августа будут проведены совместные плановые учения.

"Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации. В этой связи просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Акорда сообщала, что по приглашению главы государства 2-3 августа Казахстан с официальным визитом посетит президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан.

9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143093-sluzhba-gosohrany-predupredila-ob-ogranicheniyah-dvizheniya-na-ulicah-astany/

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