Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 8 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируется ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +36 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

Жителям Астаны ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 7,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет жарко и без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +42 градусов, ночью опустятся до 21 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.