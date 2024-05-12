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Погибли двое: пьяный водитель грузовика въехал в остановку в Алматинской области (видео)

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Полицейская машина включила "мигалку"
Полицейская машина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Грузовой автомобиль въехал в автобусную остановку и сбил насмерть двух человек в Илийском районе Алматинской области, сообщил в Facebook начальник ДП региона Бауржан Аленов, передает NUR.KZ.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 12 мая.

Как сообщил Аленов, при патрулировании поселка Байсерке у полицейских экипажа "Беркут-35" вызвала подозрение машина "ЗИЛ-131".

"Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 км автодороги "Алматы-Жетыген". В результате ДТП двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу", - сообщил начальник ДП.

Подчеркивается, согласно результатам медицинского освидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, зарегистрировано уголовное дело - расследование продолжается.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания, а, грузовая машина была помещена на спецстоянку.

Напомним, в январе этого года грузовик врезался в автобусную остановку и здание магазина в Павлодаре. Столкновение произошло прямо на глазах у полицейских. Водитель грузовика был пьян, также выяснилось, что у него нет водительских прав. К счастью, никто не пострадал.

В Алматы в августе 2023 года водитель авто не справился с управлением и въехал в остановку в людьми. В результате ДТП пострадали семь человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2098994-pogibli-dvoe-pyanyy-voditel-gruzovika-vehal-v-ostanovku-v-almatinskoy-oblasti/

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