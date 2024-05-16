Пьяный водитель уходил от полицейской погони и попал в неловкую ситуацию в СКО (видео)

В СКО нетрезвый местный житель оказался в неловкой ситуации, когда на своем авто уходил от полицейской погони в райцентре Мамлютка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 13 мая, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", 62-летний житель соседнего Кызылжарского района привлек внимание стражей порядка неуверенной манерой езды.

Проигнорировав требование об остановке, мужчина попытался скрыться в направлении трассы республиканского значения Челябинск - Новосибирск. Полицейские не позволили ему выехать на оживленную автодорогу.

Тогда нарушитель свернул на проселок в сторону свалки. Там дорогу ему пересекла канава. К счастью, машина не провалилась в нее, а зависла, зацепившись за края.

"Полицейским пришлось потрудиться, извлекая водителя из салона. Алкогольное опьянение, которое было подтверждено медосвидетельствованием, мешало ему даже ровно стоять", - отметили в МВД.

Начальник ОП района Петр Климов рассказал, что в настоящее время водитель отбывает 20 суток административного ареста. Как выяснилось, ранее нарушитель уже лишался права управления и с тех пор не восстановил водительское удостоверение.

"Каждая поездка в нетрезвом виде - риск для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. С 10 мая работа по снижению аварийности на дорогах усилена в рамках первого этапа ОПМ "Правопорядок". За это время в области привлечено к административной ответственности 27 пьяных водителей", - проинформировал исполняющий обязанности начальника управления МПС ДП СКО Александр Розбах.

Ранее в Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже случилось дорожно-транспортное происшествие - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем Nissan. Одному пострадавшему была оказана медицинская помощь, а подозреваемых в преступлении задержали.

В том же городе на видео попало преследование полицейскими угнанного автомобиля, которое закончилось аварией - машина перевернулась на крышу. Подозреваемого в угоне, управлявшего машиной в алкогольном опьянении, доставили в отдел полиции.