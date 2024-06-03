Погоню за пьяным водителем без прав сняли на видео в Павлодаре

В Павлодаре задержали проехавшего на красный сигнал светофора нетрезвого водителя, не имевшего прав на управление автомобилем. Его наказали штрафом и арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре на проспекте Нурсултана Назарбаева, 92 полицейские заметили автомобиль Audi 80, который проехал на красный сигнал светофора. Стражи порядка остановили автомашину на проспекте Нурсултана Назарбаева возле дома 65.

"При проверке документов и установлении личности водителя выяснилось, что он не имел водительских прав и сел за руль в нетрезвом состоянии", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Стоит отметить, что в настоящее время правонарушителя арестовали на 20 суток с наложением штрафа в размере 36 920 тенге.

"Если вы заметили, что водитель, употребив наркотические вещества или спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону 102. Не позволяйте своим близким управлять транспортом в нетрезвом виде. Возможно, именно вы спасете кому-то жизнь", - обратились в ДП региона.

Также правоохранители напомнили, что за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения освидетельствования установлены значительные штрафы. При этом в обязательном порядке следует отстранение от управления автомобилем.

В соответствии со ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

В Северо-Казахстанской области сняли на видео, как нетрезвый местный житель на своем автомобиле уходил от полицейской погони в райцентре Мамлютка и оказался в неловкой ситуации. Его машина зависла на краю канавы, и полицейским пришлось потрудиться, извлекая водителя из салона.