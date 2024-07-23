Какие зарплаты обещают казахстанцам на бирже труда

В июне на электронной бирже труда было опубликовано 94,4 тыс. вакансий. В некоторых из них предлагались оклады в размере более 600 тыс. тенге. Кому обещали такие зарплаты, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в своих вакансиях, опубликованных на Электронной бирже труда (ЭБТ), составляет около 250 тыс. тенге. Впрочем, некоторым специалистам готовы платить намного больше.

Так, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в июне 2024 года на ЭБТ было опубликовано 94,4 тыс. вакансий и 88,9 тыс. резюме.

Самыми популярными профессиями в июне среди квалифицированных соискателей оказались водители (1,7 тыс. вакансий), медсестры (1,6 тыс. вакансий) и воспитатели (1,5 тыс. вакансий). А со стороны работодателей вырос спрос на PR-менеджеров (плюс 1,2 тыс. вакансий), делопроизводителей (плюс 948 вакансий) и инженеров по автоматизации (плюс 235 вакансий).

При этом в июне самые большие оклады работодатели обещали главным строителям – в среднем от 662 тыс. тенге, проходчикам – в районе 612 тыс. тенге, а также разработчикам IT-приложений – в среднем 563 тыс. тенге.

Что касается соискателей, то, если не брать во внимание топ-менеджеров, самые большие оклады в июне просили пилоты – в среднем от 1 млн тенге, капитаны судна – в районе 933 тыс. тенге, а также руководители структурных подразделений коммерческих предприятий – в среднем около 920 тыс. тенге.

Напомним, ранее стало известно, что работодатели в Казахстане постепенно повышают оклады, которые они предлагают своим потенциальным работникам.