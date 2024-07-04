Предлагаемые работодателями зарплаты выросли в Казахстане

Казахстанские работодатели стали активнее искать сотрудников. Заметно выросла и предлагаемая ими медианная зарплата – до 269,5 тыс. тенге. Кому готовы платить больше, читайте в материале NUR.KZ.

На казахстанском рынке труда был зафиксирован рост активности работодателей. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter. Как оказалось в первой половине 2024 года количество вакансий, которое опубликовали компании, выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Стоит отметить, что на этом фоне выросла и медианная зарплата, которую предлагают в своих вакансиях работодатели. Если годом ранее этот показатель составлял 211,2 тыс. тенге, то теперь 269,5 тыс. тенге – рост за год составил 27,6%.

Важно не путать медианную зарплату со средней номинальной. Первая показывает точную середину условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной зарплаты и делит его пополам, тогда как вторая определяется делением суммы всех зарплат на число получающих их работников. В результате, как правило, средняя зарплата оказывается заметно больше медианной.

Также важно понимать, что предлагаемые оклады сильно зависят от специальности работника. Так, например, самые высокие медианные зарплаты работодатели обещают менеджерам среднего и высшего звена – 503 тыс. тенге.

Следом идут специалисты в сферах консалтинга, стратегий и инвестиций – 396,9 тыс. тенге. А на третьем месте расположились спортивные и фитнес клубы, а также салоны красоты – 321,4 тыс. тенге.

Стоит отметить и другие сферы, где работникам обещают медианные зарплаты выше 300 тыс. тенге:

информационные технологии – 313,4 тыс. тенге ;

; автомобильный бизнес – 309,8 тыс. тенге ;

; продажи, обслуживание клиентов – 308,3 тыс. тенге ;

; юристы – 306,5 тыс. тенге.

Наименьшие оклады предлагают казахстанцам, готовым работать в сфере безопасности – медианный показатель окладов в этой отрасли составил всего 154,7 тыс. тенге.

Предлагаемая работодателями медианная зарплата. Источник: HeadHunter

Что касается регионального разреза, то самые высокие зарплаты готовы платить работодатели в Астане (296,9 тыс. тенге) и Алматы (294,5 тыс. тенге). А самые низкие – в Талдыкоргане (201,9 тыс. тенге).

Предлагаемая работодателями медианная зарплата. Источник: HeadHunter

Тем не менее, несмотря на разброс, работодатели стали предлагать своим потенциальным сотрудникам более высокие зарплаты – еще год назад медианный показатель предлагаемых окладов в большинстве регионов не достигал и 200 тыс. тенге.

Впрочем, даже учитывая рост окладов, сейчас на рынке труда можно наблюдать заметное расхождение между суммами, на которые работники рассчитывают и которые готовы платить работодатели. Напомним, ранее стало известно, что жители Казахстана в среднем ожидают получать заработную плату в размере не менее 370 тысяч тенге.