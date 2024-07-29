Более половины взрослого населения имеет кредиты в Казахстане

К концу первой половины 2024 года число розничных заемщиков в Казахстане достигло почти 8,9 млн человек. Всего они должны банкам и МФО более 21,4 трлн тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Кредит является полезным финансовым инструментом, который позволяет приобрести товар или оплатить услугу частями, а не затрачивая сразу всю сумму. Неудивительно, что все больше казахстанцев становятся клиентами кредитных организаций.

Согласно данным Первого кредитного бюро, к 1 июля 2024 года в Казахстане насчитывалось почти 8,9 млн розничных (являющих физическими лицами) заемщиков – это более 67% от всего совершеннолетнего населения страны, согласно данным Бюро национальной статистики. С начала года их количество выросло на 3%, или на 220 тыс. человек.

Между тем общая сумма, которую население Казахстана должно банкам и микрофинансовым организациям (МФО), достигла 21,4 трлн тенге – с начала года она выросла на 9%. Отметим что показатель включает в себя списанные контракты, а также основной долг и вознаграждение.

Количество заемщиков и сумма их долга. Инфографика: Первое кредитное бюро

За что должны казахстанцы

Самая большая доля от общего кредитного портфеля приходится на потребительские кредиты без залога – 49,2% суммы. Еще 28% составляют ипотеки и 14% – автокредитование. Интересно, что доля жилищных займов за год упала (было 32%), тогда как кредитов на авто выросла (было 11%).

Подробнее о снижении популярности ипотеки мы рассказывали здесь.

На все прочие продукты – потребкредиты с залогом, автоломбарды, бизнес-кредиты физлиц, кредитные карты, микрозаймы формата "до зарплаты" – в совокупности сейчас приходится около 9%.

Какие займы оформляли казахстанцы. Инфографика: Первое кредитное бюро

По состоянию на 1 июля текущего года на беззалоговые потребкредиты приходится 10,5 трлн тенге. Причем почти половину этой суммы должны 808 тыс. человек с самыми большими суммами долга, то есть 10% заемщиков. При этом наибольшая задолженность на одного человека составляет 22,7 млрд тенге.

Если же разделить всех заемщиков на 10 групп по суммам долга (от меньшего к большему), то окажется, что на первые пять из них, в которые входят порядка 4 млн человек, приходится лишь 9% общего портфеля потребкредитов.

Потребительское кредитование в Казахстане. Инфографика: Первое кредитное бюро

Что касается других видов займов, то здесь ситуация сложилась следующим образом:

ипотека есть у 561 тыс. человек, на которых приходится 587 тыс. контрактов на общую сумму в 6 трлн тенге. Средняя сумма задолженности составила 10,8 млн тенге , а максимальная – 4 млрд тенге;

на которых приходится на общую сумму в Средняя сумма задолженности составила , а максимальная – портфель автокредитов составил 2,9 трлн тенге. Всего насчитывается 504 тыс. договоров у 477 тыс. человек. Средняя сумма кредита на авто составила 6,1 млн тенге, а максимальная – 731 млн тенге;

Всего за 6 месяцев 2024 года казахстанцы оформили кредитов на 7,6 трлн тенге. На беззалоговые потребкредиты пришлось 5,1 трлн тенге, на ипотеки – 871 млрд тенге, а на автокредиты – 763,7 млрд тенге.

При этом за полгода выросла общая сумма просроченных более чем на 90 дней кредитов (NPL90+) – сразу на 14%, до 2,3 трлн тенге. Получается, что на "токсичные" займы приходится порядка 10,6% общего портфеля.

О том, как казахстанцы могут решить проблему с просроченными займами, мы подробно рассказывали здесь.