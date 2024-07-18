Новый автобусный маршрут запустят в Астане
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В эту субботу в Астане запустят новый автобусный маршрут - он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.
По информации транспортной компании, уже в эту субботу, 20 июля, на линию выйдет новый маршрут № 63.
Он будет курсировать сообщением "Железнодорожный вокзал" – Жагалау (Школа Binom им. А. Бокейхана) и охватит агротехнический и медицинский университеты, ТРЦ "Сарыарка", "Keruencity", район рынка "Астаналық", ТЦ "Тұлпар", ТД "Шапағат", "Асем" и "Сарыарка".
Отмечается, что для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.
Со схемой движения нового маршрута можно ознакомиться ниже.
Напомним, в конце июня в Астане был запущен автобусный маршрут №58. Тогда на линию вышли 15 новых автобусов.
Сегодня также сообщалось, что в связи с проведением ремонта дорожного полотна с 18 по 22 июля будет частично перекрыто движение на кольце Жулдыз.
C 18 по 24 июля в Астане также перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик – здесь продолжат работы по укладке асфальта.
С 11 по 25 июля в Астане перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136249-novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-astane/