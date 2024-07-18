Новый автобусный маршрут запустят в Астане

В эту субботу в Астане запустят новый автобусный маршрут - он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

По информации транспортной компании, уже в эту субботу, 20 июля, на линию выйдет новый маршрут № 63.

Он будет курсировать сообщением "Железнодорожный вокзал" – Жагалау (Школа Binom им. А. Бокейхана) и охватит агротехнический и медицинский университеты, ТРЦ "Сарыарка", "Keruencity", район рынка "Астаналық", ТЦ "Тұлпар", ТД "Шапағат", "Асем" и "Сарыарка".

Отмечается, что для обслуживания маршрута выделено 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.

Со схемой движения нового маршрута можно ознакомиться ниже.

Напомним, в конце июня в Астане был запущен автобусный маршрут №58. Тогда на линию вышли 15 новых автобусов.

Сегодня также сообщалось, что в связи с проведением ремонта дорожного полотна с 18 по 22 июля будет частично перекрыто движение на кольце Жулдыз.

C 18 по 24 июля в Астане также перекроют одну из полос движения по мосту Тауелсиздик – здесь продолжат работы по укладке асфальта.

С 11 по 25 июля в Астане перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.