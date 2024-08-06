Проезд перед спорткомплексом "Барыс Арена" перекроют в Астане

В Астане перекроют проезд перед спорткомплексом "Барыс Арена", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата. Остановочные пункты также не будут обслуживаться.

На сайте акимата Астаны опубликовали предупреждение о проведении среднего ремонта проезда перед спорткомплексом "Барыс Арена"по проспекту Туран. В акимате уточнили, что ремонт коснется участка от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау.

Сообщается, что участок местного проезда будет перекрыт полностью с 7 по 9 августа текущего года.

"Два остановочных пункта - "Бизнес-центр The Square" и "СК Барыс-Арена", на период перекрытия обслуживаться городским общественным транспортом не будут.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - сообщили в акимате.

Ранее стало известно, что в Астане на несколько дней частично перекроют участок шоссе Каркаралы. Ремонт должен закончиться завтра, 7 августа.

Также мы писали, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

Также до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.