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Никто не заселился, но вынужден оплачивать коммуналку: жилищный скандал разгорелся в Талдыкоргане

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Подъезд нового дома
Подъезд дома. Кадр из видео: Almaty. tv

Жители Талдыкоргана не могут заселиться в новые квартиры - два месяца не могут подключить к отоплению и электричеству льготное жилье. Хотя ключи они получили еще в декабре, передает Almaty.tv.

Отмечается, что в квартиры никто так и не заселился, но вынужден оплачивать коммуналку.

Кроме того, вызывает вопросы и качество строительства нового дома. По словам жильцов, в здании уже начали трескаться окна.

А в доме еще нет ни тепла, ни воды, ни электричества.

"Мы начали оформлять документы на квартиры еще в ноябре. Начиная с 5 января, исправно оплачиваем счета. Здесь получили жилье многодетные, люди с инвалидностью. И, все они вынуждены арендовать другие квартиры, потому что сюда заехать не можем", - отметила жительница города Дана Оспанова.

Владельцы квартир жалуются, что им только и обещают исправить все недочеты.

"Отопление и свет обещали провести. 15 февраля говорили, что установят трансформаторную подстанцию, но не установили. В квартирах холодно. Только обещают, по факту ничего не сделано, - рассказала жительница города Назира Тишебаева.

С требованием наладить коммунальные системы владельцы новых квартир уже не один раз обращались в акимат.

Недовольны люди и качеством отделки нового дома. Подрядчик же утверждает, что буквально на днях устранит все неполадки.

"Уважаемые жители 29-го дома, мы устраним имеющиеся неполадки в течении 2-3 дней. В целом, ситуацию урегулируем до конца недели. Есть незначительные ошибки, которые мы готовы исправить", - сообщил представитель подрядной строительной компании Бекасыл Отаргали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062298-nikto-ne-zaselilsya-no-vynuzhden-oplachivat-kommunalku-zhilischnyy-skandal-razgorelsya-v-taldykorgane/

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