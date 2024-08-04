Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане на несколько дней

В Астане на несколько дней частично перекроют участок шоссе Каркаралы, передает NUR.KZсо ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Как сообщается, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по шоссе Каркаралы на участке от кольца “Жулдыз” до транспортной развязки.

"В этой связи с 4 по 7 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Там ведутся ремонтные работы.

До 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

"Частично перекрыт участок моста по левой стороне, который ранее не ремонтировался. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон. Как сообщалось ранее, осенью движение будет обеспечено полностью. На данный момент движение осуществляется по правой стороне путепровода - в обе стороны", - уточнили в профильном управлении.

Также до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.