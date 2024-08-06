Пересмотреть надбавку за классное руководство в школах хотят в Казахстане

Министр просвещения на брифинге в кабмине сегодня рассказал, как долго казахстанские учителя будут получать 10 тыс. тенге надбавки за классное руководство в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев согласен с учителями, которые недовольны нынешней надбавкой за классное руководство в размере 10 тыс. тенге.

"Правильно говорите, я тоже согласен, что данная сумма требует пересмотра, в данном направлении мы сейчас ведем расчеты и будем продвигать пересмотр надбавки за классное руководство нашим педагогам, классным руководителям, которые занимаются очень огромной работой", - сказал он.

Однако, когда точно будет принято такое решение, Бейсембаев сказать затруднился.

"Сейчас ведутся расчеты, поэтому сейчас рано говорить, но хотим, чтобы это было достойная надбавка. Думаю, не меньше чем в два раза", - резюмировал он.