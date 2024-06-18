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Получше Алматы: в каком регионе Казахстана выше качество жизни, рассказали аналитики

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Фигурки членов семьи из картона лежат рядом с монетами
Монеты и фигурки людей. Иллюстративное фото: Seamind Panadda/EyeEm/Getty Images

Уровень качества жизни зависит от различных факторов, а не только от финансовых показателей региона. Поэтому в лидерах рейтинга оказались и малые города. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Вне зависимости от страны, среди населения часто распространено мнение, что наилучшие условия жизни будут именно в крупнейших городах. Однако на деле роль играют несколько факторов.

Как сообщают аналитики Economy.kz, в Казахстане оценка регионов включает такие факторы, как:

  • экономика и бизнес – оцениваются экономический рост, материальное благополучие, рынок труда и условия бизнес-среды;
  • человеческие ресурсы – включают в себя демографию, качество образования, здоровье населения и развитие культуры, спора, досуга;
  • инфраструктура – сюда относится транспортная инфраструктура, условия проживания, комфортность городской среды, безопасность и экология.

И по этим показателям в лидерах оказались вовсе не мегаполисы Астана, Алматы или Шымкент.

Регионы с лучшим качеством жизни

Согласно сообщению источника, есть несколько регионов-лидеров по отдельно указанным факторам.

Это означает, что в этих городах у населения наблюдается удовлетворенность своей работой и жизнью на сегодняшний день, имеются благоприятные условия проживания в городе и высокая оценка работы пожарной службы.

Инфографика
Качество жизни в регионах Казахстана по трем факторам оценки. Источник: Economy.kz

Так, к ним относятся:

  • экономика и бизнес – здесь отмечены мегаполисы Алматы и Астана, но также есть и такие города, как Степногорск, Жезказган и Актау;
  • человеческие ресурсы – по данному показателю лидируют Туркестан, Степногорск, Актау, Уральск и Тараз, при этом в мегаполисах этот фактор оказался похуже;
  • инфраструктура – лидируют Петропавловск, Актау, Туркестан, Тараз и Степногорск.

Можно заметить, что чаще всего лидерами во всех трех факторах отметились Актау и Степногорск. А из крупнейших городов только Алматы и Астана один раз отметились в лидерах (экономика и бизнес).

При этом Шымкент вовсе был внесен в число аутсайдеров по фактору "экономика и бизнес", а Алматы оказался в числе худших по показателю "инфраструктура".

В целом регионы, оказавшиеся в группе риска, характеризуются проблемами качества и чистоты атмосферного воздуха, оценки работы городского акимата (маслихата), стоимости жилья (включая аренду), качества воды, чрезмерным шумом в городе и сложностями в трудоустройстве.

Ранее мы рассказывали, жители каких регионов больше всего зависят от пособий и пенсий в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2119539-poluchshe-almaty-v-kakom-regione-kazahstana-vyshe-kachestvo-zhizni-rasskazali-analitiki/

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