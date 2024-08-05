Не будут работать шлагбаумы: администрация аэропорта Алматы обратилась к пассажирам
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В аэропорту Алматы не будут работать несколько шлагбаумов - там начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде, передает корреспондент NUR.KZ.
"Со 2 августа начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Майлина. Стойки въезда (шлагбаумы) №1 и №2 , а также стойки выезда №10 и №11 будут временно перекрыты", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Там добавили, что работы планируются завершить в сентябре 2024 года.
"В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новый терминал аэропорта Алматы, который был открыт в июне этого года.
14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144574-ne-budut-rabotat-shlagbaumy-administraciya-aeroporta-almaty-obratilas-k-passazhiram/