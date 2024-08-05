Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Не будут работать шлагбаумы: администрация аэропорта Алматы обратилась к пассажирам

Опубликовано:

Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: t.me/PR_AirAstana

В аэропорту Алматы не будут работать несколько шлагбаумов - там начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде, передает корреспондент NUR.KZ.

"Со 2 августа начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Майлина. Стойки въезда (шлагбаумы) №1 и №2 , а также стойки выезда №10 и №11 будут временно перекрыты", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что работы планируются завершить в сентябре 2024 года.

"В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Стойки въезда
Стойки въезда. Фото: аэропорт Алматы

Стойки выезда
Стойки выезда. Фото: аэропорт Алматы

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новый терминал аэропорта Алматы, который был открыт в июне этого года.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144574-ne-budut-rabotat-shlagbaumy-administraciya-aeroporta-almaty-obratilas-k-passazhiram/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie