Не будут работать шлагбаумы: администрация аэропорта Алматы обратилась к пассажирам

В аэропорту Алматы не будут работать несколько шлагбаумов - там начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде, передает корреспондент NUR.KZ.

"Со 2 августа начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Майлина. Стойки въезда (шлагбаумы) №1 и №2 , а также стойки выезда №10 и №11 будут временно перекрыты", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что работы планируются завершить в сентябре 2024 года.

"В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Стойки въезда. Фото: аэропорт Алматы

Стойки выезда. Фото: аэропорт Алматы

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новый терминал аэропорта Алматы, который был открыт в июне этого года.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал.