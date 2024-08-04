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Сильная жара и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Тучи плывут в небе
Тучи. Иллюстративное фото: Richard Newstead / Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с сильной жарой и непогодой 5 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Завтра в Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области 5 августа ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов.

Гроза 5-6 августа прогнозируется и в Жамбылской области. Завтра в регионе будет сильная жара до 38 градусов.

В Северо-Казахстанской области, по данным синоптиков, ожидаются гроза, шквал, днем град, а в Кызылординской области из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Павлодарской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, а также порывистый ветер до 20 м/с.

5 августа в Атырауской области - сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

При этом в Восточно-Казахстанской области завтра будет сильный дождь, град, шквал. Ночью на большей части области ожидается гроза. В центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай 5 августа днем прогнозируется временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью гроза.

Непогода завтра ожидается и в Западно-Казахстанской области. Гроза и град будут сменяться сильной жарой до 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

5 августа в Акмолинской области прогнозируется гроза, днем град, шквал, а в области Ұлытау - сильная жара 35 градусов.

Завтра днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов.

5 августа ночью в Карагандинской области ожидается гроза. В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144359-silnaya-zhara-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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