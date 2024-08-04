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Сильная жара ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Сквер
Сквер. Архивное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сильная жара ожидается в Алматы и Шымкенте 4 августа. В Астане прогнозируется дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 37 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 18 градусов. Скорость ветра – 10,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно и без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.

Как защитить себя от жары

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регионального ДЧС, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека.

Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

  • без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;
  • для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144211-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

Автор: Анастасия Борисова

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Сильная жара ожидается в двух мегаполисах Казахстана

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