Сильная жара ожидается в двух мегаполисах Казахстана
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Сильная жара ожидается в Алматы и Шымкенте 4 августа. В Астане прогнозируется дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 37 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 18 градусов. Скорость ветра – 10,3 м/с.
В Шымкенте сегодня будет ясно и без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.
Как защитить себя от жары
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регионального ДЧС, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека.
Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:
- без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;
- для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
- не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144211-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/