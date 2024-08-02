Аномальная жара возвращается в Казахстан

На большей территории Казахстана в ближайшие выходные прольют дожди, но в некоторых регионах ожидается аномальная жара до +45 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие выходные.

"На большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, а на западные и южные регионы республики постепенно начнет смещаться отрог антициклона с районов Европы, который обусловит малооблачную погоду без осадков.

На западе страны днем ожидается повышение температуры воздуха до +41°С, на юго-западе +40...+45°С, на остальной территории резких изменений не ожидаются", - сообщили синоптики.

Напомним, ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на август. Так, последний месяц лета начнется с неустойчивой погоды. Сообщалось, что в первые 10 дней августа прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха:

Как защитить себя от жары

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регионального ДЧС, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека. Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;

для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.