Небольшой дождь пройдет в одном из казахстанских мегаполисов в субботу

Жителям Астаны сегодня прогнозируют небольшой дождь, при этом в Алматы будет облачно, а в Шымкенте – невероятно жарко, передает NUR.KZ со ссылкой на OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 36 градусов, а ночью – опустится до 26 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью – опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.