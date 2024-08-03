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Небольшой дождь пройдет в одном из казахстанских мегаполисов в субботу

Опубликовано:

Женщина с зонтом идет по улице
Зонт. Иллюстративное фото: Puneet Vikram Singh, Nature and Concept photographer / Getty Images

Жителям Астаны сегодня прогнозируют небольшой дождь, при этом в Алматы будет облачно, а в Шымкенте – невероятно жарко, передает NUR.KZ со ссылкой на OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 36 градусов, а ночью – опустится до 26 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью – опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143993-nebolshoy-dozhd-zhdet-zhiteley-odnogo-iz-kazahstanskih-megapolisov-v-subbotu/

Автор: Руслан Черкашин

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Небольшой дождь пройдет в одном из казахстанских мегаполисов в субботу

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