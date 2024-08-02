Участок оживленного проспекта перекроют на два дня в Астане

В Астане в связи с проведением ремонта дорог будет частично перекрыт участок проспекта Сарыарка - до улицы Кенесары, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Тараса Шевченко.

В связи с этим 3-4 августа текущего года будет частично перекрыт участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары", - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Там ведутся ремонтные работы.

До 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

"Частично перекрыт участок моста по левой стороне, который ранее не ремонтировался. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон. Как сообщалось ранее, осенью движение будет обеспечено полностью. На данный момент движение осуществляется по правой стороне путепровода - в обе стороны", - уточнили в профильном управлении.

Также до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.