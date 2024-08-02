Жара до 37 градусов и дождь ждут жителей мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 2 августа, в Астане обещают дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 37 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра – 9,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 40 градусов, ночью опустятся до 26 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.