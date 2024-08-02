Жара до 37 градусов и дождь ждут жителей мегаполисов Казахстана в пятницу
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В пятницу, 2 августа, в Астане обещают дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 37 градусов, а ночью опустится до 24 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра – 9,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 40 градусов, ночью опустятся до 26 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143431-zhara-do-37-gradusov-i-dozhd-zhdut-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-pyatnicu/