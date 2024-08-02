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Внезапно поменяли стандарты: студенты-медики возмущены действиями руководства вуза в Алматы (видео)

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Студенты на занятиях
Студенты-медики. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

Студенты и выпускники медицинского факультета КазНУ имени Аль-Фараби заявили, что случайно узнали о необходимости дополнительного года обучения в интернатуре, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, в Алматы возмущаются студенты и выпускники медицинского факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Они заявили, что их сертификат не соответствует требованиям: вместо двух лет обучения в интернатуре там только год. Из-за этого будущие медики не могут поступить в резидентуру и получить специализацию.

"Я окончила пятый курс бакалавра, и в следующем году у меня остается годичная интернатура, после которой мне присваивается квалификация врача. Но в дальнейшем, вслед за своей мечтой, я не смогу стать узким специалистом из-за этой всей ситуации.

Никто не желает оставаться просто врачом общей практики. Никто не желал при поступлении становиться просто терапевтом через пять лет", - сказала Алия Кудайберген.

Студенты медицинского факультета с самого утра пытались вызвать на разговор руководство университета. Будущие медики объясняют: они обучались по бакалавриату пять лет, в интернатуре - год. Но при поступлении в резидентуру других медвузов им отказали. Хотя многие выпускники хотели стать узкими специалистами.

В университете говорят, что в Минздраве внезапно поменяли стандарты. Теперь в КазНУ готовы обучить интернов снова. После общественного резонанса инцидент пришлось комментировать представителям Министерства здравоохранения.

Сотрудники ведомства уверены, это упущение самого учебного заведения. И студентам в любом случае придется получить двухлетнее образование в интернатуре.

Ситуацию прокомментировал руководитель управления медицинского образования департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Асет Изденов.

"На сегодняшний день студенты должны продолжить недостающий год в интернатуре в данном университете. Университету необходимо незамедлительно привести в соответствие с государственным стандартом 2018 года образовательную программу. Данные студенты должны продолжить этот год, который они упустили. После этого они могут поступать на программы резидентуры", - сообщил Изденов.

Источник: KTK

Напомним, недавно в одном из крупнейших университетов Алматы почти половина первокурсников провалили экзамен по иностранному языку. Они утверждали, что вопросы были составлены неправильно.

В апреле этого года в Актобе в университете им. Жубанова собирали деньги со студентов и сотрудников. В связи с жалобами за два года в учебном заведении провели 22 служебные проверки, после которых 32 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а еще семерых уволили. Среди них были руководители подразделений и старшие преподаватели.

В июле в Алматы вокруг частного образовательного центра разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. По их словам, они заплатили центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. В итоге никто никуда не поехал. Боле того, по словам клиентов, в центре даже не проводились занятия.

Недавно университет Павлодара через суд попытался взыскать задолженность с отчисленного студента. Дело закончилось медиативным соглашением.

Ранее на жалобы студентов о задержках стипендии ответили в Финцентре. Тогда казахстанские студенты стали жаловаться на задержки стипендии. Некоторые заявили, что выплаты приходят лишь в последний день месяца. Однако специалисты объяснили, что фиксированной даты для выплат нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143945-vnezapno-pomenyali-standarty-studenty-mediki-ustroili-skandal-v-universitete-v-almaty-video/

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