Университет Павлодара подал в суд на отчисленного студента

Университет Павлодара через суд попытался взыскать задолженность с отчисленного студента. Дело закончилось медиативным соглашением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску университета Павлодара к бывшему студенту о взыскании задолженности по договору на оказание образовательных услуг рассмотрели в Успенском районном суде. Там утвердили медиативное соглашение между сторонами.

"По договору ответчику оказаны образовательные услуги по специальности "педагогика и методика начального обучения", ответчик обязался своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость обучения.

Ответчик отчислен из университета, задолженность в сумме 183 500 тенге не оплачена. Тем самым между истцом и ответчиком возникли правоотношения по возмещению стоимости обучения", - пояснили в суде.

В ходе беседы от истца и ответчика поступило ходатайство об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.

По условиям медиативного соглашения ответчик обязался произвести полную оплату задолженности в срок до 11 декабря 2024 года ежемесячно равными долями.

Производство по гражданскому делу было прекращено. Истцу произвели возврат уплаченной государственной пошлины.

Определение суда уже вступило в законную силу.

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