На жалобы студентов о задержках стипендии ответили в Финцентре

Специалисты АО "Финансовый центр" объяснили порядок выплат стипендий казахстанским студентам и почему выплаты могут "задерживаться", передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети организации.

Казахстанские студенты стали жаловаться на задержки стипендии. Некоторые заявили, что выплаты приходят лишь в последний день месяца.

Однако специалисты объяснили, что фиксированной даты для выплат нет.

Отмечается, что выплаты государственных стипендий осуществляются за полный месяц, без дробления, после проверки соответствия получателей требованиям Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий. При этом проверки проводятся по состоянию на 15 число месяца.

"Представители ВУЗов представляют оператору сведения об обучающихся, результатах их промежуточной аттестации (экзаменационная сессия), категории получателей согласно настоящим Правилам, а также реквизитах их текущих счетов, открытых в банке второго уровня либо Национальном операторе почты по выбору получателей.

И только после этого осуществляется оплата. Фиксированной даты по выплатам стипендий нет", – подчеркнули в АО "Финансовый центр".

Напомним, с 1 сентября 2023 года в Казахстане был увеличен размер ежемесячных государственных стипендий студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В феврале этого года стало известно, что с сентября 2024 года стипендия обучающихся колледжей Казахстана увеличится на 50%.

При этом в марте на публичное обсуждение был вынесен проект поправок, предусматривающий увеличение размера стипендий казахстанских студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Также отметим, что согласно упомянутым выше правилам – государственная стипендия назначается студентам, интернам, магистрантам, обучающимся по государственному образовательному заказу, а также студентам, интернам, магистрантам, переведенным на обучение по государственному образовательному заказу, получившим по результатам промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) эквивалент оценок, соответствующий оценкам "отлично", "хорошо".