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"Собирала дань": сотрудники и студенты вуза в Актобе заявили о поборах

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Человек убирает деньги в карман
Деньги в кармане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актобе в университете им. Жубанова собирали деньги со студентов и сотрудников. В связи с жалобами за два года в учебном заведении провели 22 служебные проверки, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, в высшем учебном заведении после проверки 32 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а еще семерых уволили. Среди них были руководители подразделений и старшие преподаватели.

В прошлом году группа студентов обратилась за помощью в антикоррупционную комплаенс-службу университета. Как оказалось, один из комендантов заставлял студентов сдавать деньги на ремонт бытовой техники и праздничные мероприятия.

"Антикоррупционная служба провела проверку, комендант призналась и освободила должность по собственному желанию. Еще был случай, когда один из преподавателей продавала студентам книги собственного авторства. Студенты были вынуждены их покупать, хотя эта литература была в бесплатном доступе в библиотеке. Благодаря активной гражданской позиции молодых людей мы провели служебную проверку и привлекли преподавателя к строгой дисциплинарной ответственности", - рассказал руководитель антикоррупционной комплаенс-службы университета Дархан Мусюров.

Оказалось, что от коррупции страдали не только учащиеся, но и сотрудники.

"В 2022 году заведующая поликлиникой университета "собирала дань" с медработников, и они сдавали деньги под угрозой увольнения. Университет расторг контракт с заведующей поликлиникой по дисциплинарной статье", - пояснил Дархан Мусюров.

В вузе комплаенс-служба следит и за соблюдением принципов академической честности среди профессорско-преподавательского состава и студентов. Также в учебном заведении работает телефон доверия для сообщений о нарушениях антикоррупционного законодательства.

"Еще несколько лет назад был барьер между руководством и студентами. Молодежь боялась открыто высказываться, выражать недовольство, жаловаться на несправедливость. Сегодня жалобы поступают не только в нашу службу, студенты напрямую обращаются к ректору с теми или иными вопросами, либо через официальные страницы в соцсетях. Руководство университета реагирует на каждое обращение, и у студентов, соответственно, растет доверие к руководству, исчезают страхи", - сообщил Дархан Мусюров.

Ранее студентка Каспийского университета технологий и инжиниринга в Актау заявила о коррупции и домогательствах в учебном заведении. В пресс-службе вуза прокомментировали анонимное обращение девушки.

А в Атырауском университете имени Халела Досмухамедова декану факультета незаконно начислялась зарплата. Сотрудница отсутствовала на рабочем месте, но получала деньги. За нарушение трудовой дисциплины декан была освобождена от занимаемой должности.

В прошлом году преподавателя вуза задержали в Таразе. Его подозревают в том, что он требовал со студентов по 50 тыс. тенге за успешное прохождение практики и сдачу экзаменов. По данному факту было начато досудебное расследование о мошенничестве, совершенном в отношении двух и более лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093663-sobirala-dan-sotrudniki-i-studenty-vuza-v-aktobe-zayavili-o-poborah/

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