"Сдавал то, что не знал": скандал из-за экзамена разгорелся в крупном вузе Алматы

В одном из крупнейших университетов Алматы почти половина первокурсников провалили экзамен по иностранному языку. Они утверждают, что вопросы были составлены неправильно, передает сайт телеканала КТК.

В Университете Нархоз в Алматы разгорелся скандал: примерно 800 первокурсников - а это почти половина сдававших экзамен по английскому языку - провалили его. По этому поводу возмущались также и родители студентов.

Сами же провалившие экзамен говорят, что вопросы были составлены неправильно. К слову, все из них обучались бесплатно. Теперь многие задумываются о переводе в другой вуз, чтобы не потерять гранты.

"Я закончил уровень А2. Я думал, что буду сдавать тесты на уровне А2. А у нас были тесты на уровне В1. То есть я сдавал то, что я не знал, не проходил", - говорит один из студентов.

Представители университета объяснили, что экзамен нужен для того, чтобы студенты в дальнейшем обучались на английском языке. По словам преподавателей, вопросы соответствовали программе. Также ребятам пообещали, что отчислять никого не будут.

"Возможно, ребята на данный момент недооценивают важность иностранного языка. Когда они будут в будущем программировать или делать анализ, им все равно придется обращаться к литературе, к кодам, которые выполнены на английском языке. Говорить о том, что в течение года они изучали уровень А1, а на экзамене им дали вопросы B1 - это, конечно, немножко неправильно", - сказала регистратор университета Бакыт Амансеикова.

Источник: КТК

Добавим, в апреле этого года в Актобе в университете им. Жубанова собирали деньги со студентов и сотрудников. В связи с жалобами за два года в учебном заведении провели 22 служебные проверки, после которых 32 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а еще семерых уволили. Среди них были руководители подразделений и старшие преподаватели.

В июле в Алматы вокруг частного образовательного центра разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. По их словам, они заплатили центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. В итоге никто никуда не поехал. Боле того, по словам клиентов, в центре даже не проводились занятия.

Недавно Университет Павлодара через суд попытался взыскать задолженность с отчисленного студента. Дело закончилось медиативным соглашением.